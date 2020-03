18-latek kradł papierosy i alkohol. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Ukrad┼é ze sklep├│w sieci ┼╗abka alkohol i papierosy warte ┼é─ůcznie prawie 5,5 tys. z┼é. Jest akt oskar┼╝enia dla nastoletniego z┼éodzieja ze szczeci┼äskiego Niebuszewa.

18-latek pod koniec roku dwukrotnie w ci─ůgu jednego tygodnia w┼éama┼é si─Ö do osiedlowych sklep├│w. Do ┼Ťrodka dosta┼é si─Ö wybijaj─ůc szyb─Ö w witrynie przy drzwiach. Ukrad┼é kilkadziesi─ůt sztang papieros├│w i butelki alkoholu.



M─Ö┼╝czyzna nie by┼é wcze┼Ťniej karany. Na wniosek prokuratora trafi┼é do aresztu tymczasowego. Teraz grozi mu od roku do 10 lat za kratami.