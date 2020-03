Pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w regionie

Pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w województwie zachodniopomorskim. Jest też kolejna osoba zarażona.

Pierwszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w województwie zachodniopomorskim jest starszy mężczyzna z Białogardu, który przebywał w szpitalu w Koszalinie.







Pacjent był w ciężkim stanie, jego stan pogorszył się i został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Nowy przypadek zachorowania i jeden zgon - to najnowsze informacje w sprawie koronawirusa w regionie. Zachodniopomorski sanepid informuje, że Covid-19 potwierdzono u kobiety w średnim wieku z powiatu koszalińskiego, która wróciła z Anglii.Jest izolowana w warunkach domowych.W Zachodniopomorskiem mamy już 32 przypadki zarażenia koronawirusem. W tym jedna osoba zmarła.Jak w środę poinformował zachodniopomorski sanepid, był to przypadek prawdopodobny, bo chory miał kliniczne objawy COVID-19, ale wynik testu na obecność wirusa był wątpliwy. Miał on jednak kontakt z osobą zarażoną.Do tej pory w regionie potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem.