Trudne początki nauki przez internet

Przeciążony dziennik elektroniczny, bo platforma internetowa przeżywa oblężenie - zapytaliśmy uczniów o to, co myślą na temat zdalnego nauczania.

Szkoły od środy mają obowiązek prowadzić lekcje przez internet, jednak te od kilku dni organizowane są już w wielu szkołach. Wszystko po to, żeby nie powodować niepotrzebnych zaległości.Uczniowie nie pozostawiają na zdalnym nauczaniu suchej nitki. Lepsze są zajęcia w szkole - mówią dzieci.- W szkole to byśmy zrobili szybciej i jest fajniej, bo w domu trzeba wstać o której się chce. Szkoła jest w ogóle fajniejsza. - Na kwarantannie nic nie można robić. Strona internetowa z której pani karze nam często się uczyć, prawie ciągle się zacina. - Dziennik elektroniczny jest przeciążony, więc mama ledwo co może to sprawdzić - mówią dzieci.Nie wszystko działa jeszcze tak, jak byśmy tego chcieli - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty.- Dyrektor szkoły będzie musiał się temu wszystkiemu bardzo dokładnie przyjrzeć, bo w mojej ocenie bardzo często dochodziło do sytuacji takiej, że to była samowolka. Ja nie oceniam w ten sposób krytycznie wszystkich nauczycieli, dyrektorów i szkół - mówił Sołtysiak.Wedle rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia w szkołach są zawieszone do 10 kwietnia. Ten termin może zostać wydłużony.