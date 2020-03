Dylemat pracodawcy: zwolnić czy obniżyć pensję

Pandemia korona wirusa stawia w trudnej sytuacji wielu pracodawców, którzy muszą wybrać, czy zwolnić pracowników, czy może ratować miejsca pracy, ale drastycznie obniżyć pensje.

Nie jest łatwo o rozwiązanie dobre dla wszystkich - mówi adwokat Bernadetta Zaucha. - Przepisy kodeksów pracy wprost nie dopuszczają takiej możliwości stosowania ultimatum wobec pracownika, że albo godzisz się na obniżenie pensji, albo Ciebie zwolnię. Z pewnością jednak jeśli chodzi o kryzys, z którym boryka się cały świat, to pracodawcy w Polsce powoływali się na pewną regulację kodeksu pracy, że są pewne niezależne od nich przyczyny.



Prawniczka zwraca uwagę na ważną kwestię, czy pracodawcy powinni przewidzieć tak nietypową sytuację, jaką jest epidemia i jej konsekwencje. - Z jednej strony niewątpliwie moglibyśmy powiedzieć, że to jest niezależna przyczyna od pracodawcy; niedotycząca jego, z uwagi na to, że mamy tu do czynienia niejako z pewną siłą wyższą. Z drugiej strony można by było rozważać to, czy nie mamy tu do czynienia z pewnym ryzykiem gospodarczym, z którym każdy pracodawca powinien się liczyć - dodaje Zaucha.



Zdaniem Zauchy, sądy pracy staną za chwilę przed koniecznością wypracowania orzecznictwa, które będzie stanowiło wykładnię w sporach między pracodawcami i pracownikami. W piątek Sejm zajmie się projektem pakietu antykryzysowego, który ma w założeniu także dofinansowanie zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach.