Epidemia koronawirusa spowolniła zbiórkę dla małego Franka

Rodzice Frania Kępy apelują o pomoc, także w tym trudnym czasie.

Ośmiomiesięczny chłopiec choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną szansą dla niego jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba na to jednak 10 mln złotych.Rodzice pieniądze zbierają w internecie. Zbiórka na portalu siepomaga.pl szła w zawrotnym tempie, ale zmieniła to epidemia, a czas ucieka - mówi mama Frania, Ada Kępa.- Chcieliśmy Wam bardzo podziękować w imieniu Frania za wszystko co dla nas robicie. Niestety sytuacja z koronawirusem mocno ograniczyła nam działania związane ze zbiórką. Pozostaje nam tylko internet. Także mówcie o Franiu znajomym, udostępniajcie nasze posty, bo Franio walczy dalej. My zostajemy w domu, więc wy też zostańcie. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze - mówi mama Frania.Do tej pory na koncie Franka jest ponad 1,3 mln złotych.