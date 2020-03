Wsparcie dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z wirusem

Ogromne wparcie dla potrzebujących - to służby w czasie epidemii. To oni pomagają innym, ale i - w tych trudnych chwilach - wspierają się wzajemnie w walce o ludzkie zdrowie.

Dlatego dodają otuchy swoim kolegom po fachu - jak na przykład strażak-ratownik. - Dziękuję koleżankom i kolegom za walkę na pierwszej linii frontu z wirusem. To walka, którą wspólnie wygramy. Dołączę do Was. Dziękuję Wam dziś serdecznie za to, że jesteście - mówi strażak-ratownik.Policjanci przekazują ciepłe słowa koleżankom i kolegom. - Za to, że jesteście. Za to, że razem walczymy z epidemią, Jesteśmy dla obywateli - dodaje policjant.Słowa wsparcia kierują też strażacy-ochotnicy. - Wszystkim służbom biorącym udział w zwalczaniu epidemii, a w szczególności ratownikom medycznym, którzy codziennie są na pierwszej linii w walce z wirusem, razem z kolegami, życzymy dużo energii i wytrwałości - mówi jeden z nich.Szczecinianie dołączają się do podziękowań i dokładają swoje. - Przede wszystkim wam, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, kierowcy karetek i cała obsługo szpitali, za to, że nadal jesteście i nadal walczycie o nasze zdrowie i życie - podkreśla mieszkanka Szczecina.Jeśli chcesz się dołączyć do wsparcia służb - weź udział np. w akcji "Rysunek dla bohaterów" , w której chodzi o namalowanie na kartce bohaterów w czasie epidemii, którym chcesz okazać szacunek i wywieszeniu malunku w oknie swojego mieszkania czy samochodu.