Rybołowy z Puszczy Barlineckiej do podglądania w internecie [WIDEO]

Gratka dla rybołowoholików. Dzięki kamerze, przez kolejny sezon będzie można podglądać życie rybołowów z Puszczy Barlineckiej.

Rybołów to średniej wielkości ptak drapieżny. Do gniazdowania potrzebuje okazałych drzew o płaskiej koronie, ale chętnie też korzysta ze sztucznych platform umieszczanych na słupach energetycznych. Nasi ornitolodzy robią wszystko, aby - jak sami mówią - zaprosić niemiecką populację rybołowów do Polski. Obecnie tylko w samej Brandenburgii żyje ok. 600 par tych ptaków.





Informacje na temat projektu oraz link do transmisji na żywo znajduje się na stronie www.rybolowy.pl.





Tydzień temu do gniazda wrócił pierwszy z ptaków i teraz fani tej niezwykłej pary czekają na powrót drugiego. 35-metrowa sosna, na której zadomowiły się ptaki znajduje się na terenie Nadleśnictwa Barlinek. Ubiegłoroczna transmisja była pełna emocji, a z gniazda wyleciały dwa pisklęta.