Fani Kotwicy Kołobrzeg organizują zbiórkę dla szpitala.

Jak piszą - potrzeba przede wszystkim maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, można też wpłacać pieniądze. Do tego uruchomili specjalny numer telefonu, pod który można dzwonić z pytaniami lub informacjami o darach do przekazania - 530 545 156.Wszystkie informacje można znaleźć na profilu Kotwica Kołobrzeg Kibicowsko