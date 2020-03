Potrzeba wolontariuszy. "Spotkania przy zupie" w innej formie

Potrzebujemy pomocy: wolontariuszy i ludzi dobrej woli - mówi koordynator akcji "Spotkania przy zupie" Robert Grabowski.

W każdy czwartek osoby bezdomne mogą liczyć na posiłek i środki czystości. Również teraz - w dobie pandemii koronawirusa. Zmieniają się jednak zasady spotkań. Bezdomni nie przyjdą po jedzenie na plac Tobrucki. To wolontariusze będą szukali ich w miejscach, w których najczęściej przebywają.- Jeżeli mogę prosić, to żeby zerkać na naszą stronę fejsbukową, bo tam się pojawią te wszystkie informacje - mówi koordynator akcji Robert Grabowski. - Jeżeli mogę prosić, to będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Drobny apel, żebyśmy popatrzyli też wokół nas blisko, bo czasem osoby starsze, ubogie, samotne mieszkają w naszych klatkach i żeby zwrócić na nie uwagę.Wieczorem wolontariusze odwiedzą miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Te zaznaczają internauci. Wystarczy odwiedzić konto na Facebooku "Szczeciński tydzień ubogich. Spotkania przy zupie"