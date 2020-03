Zmienia się stacja kolejowa w Choszcznie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwa budowa przejścia podziemnego oraz modernizacja peronu nr 2 na stacji kolejowej w Choszcznie.

Docelowo peron ten zostanie podwyższony, zadaszony, wyposażony w nowe ławki i nawierzchnię antypoślizgową. Podróżni będą mogli z niego skorzystać już pod koniec sierpnia 2020 roku.Modernizacja stacji kolejowej w Choszcznie obejmuje także przebudowę peronu nr 1 oraz torowisk, sieci trakcyjnej i przejazdów kolejowo-drogowych. Docelowo na choszczeńskim dworcu zamontowane zostanie także nowe oświetlenie oraz system informacji pasażerskiej.Przebudowa stacji kolejowej w Choszcznie prowadzona jest w ramach modernizacji linii kolejowej ze Szczecina do Poznania. W efekcie do końca 2022 roku przejazd pociągów ze stolicy Pomorza Zachodniego do stolicy Wielkopolski odbywać się będzie z prędkością 160 kilometrów na godzinę. Za całość prac odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.Jednocześnie miasto prowadzi modernizację samego budynku dworca. Wiekowy obiekt zostanie całkowicie odrestaurowany, powstanie nowa poczekalnia, remont przejdzie też zaniedbana elewacja. Prace mają zakończyć się w połowie tego roku.