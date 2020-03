Pierwszy poleci samolot LOT-u do Warszawy. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

12 kwietnia Port Lotniczy Szczecin-Goleniów wznowi loty. Taki jest plan władz lotniska i przewoźników.

Pierwszy poleci samolot LOT-u do Warszawy, a 14 do Kopenhagi.



1 maja odlecą samoloty na lotnisko Londyn-Stansted i do Dublina. Dzień później wznowione zostaną loty do norweskiego Bergen i Oslo. Z kolei 3 maja polecimy z Goleniowa do Krakowa i Stavanger.



Rząd zdecydował o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 11 kwietnia 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa.