Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Fot. www.facebook.com/Mieczysław-Sawaryn-burmistrz-Gryfina-

Na 3,5 mln złotych straty z powodu epidemii oszacowała gmina Gryfino.

W komunikacie Urzędu Miasta Gryfino czytamy, że to głównie z powodu zamknięcia Centrum Wodnego Laguna.



Jeżeli sytuacja nie zmieni się do końca kwietnia - gmina straci kolejne 3 mln złotych. To - poza zamknięciem Laguny - m.in. przez brak sprzedaży nieruchomości, zmniejszenie wpływów z podatków czy zwiększenie ilości odpadów komunalnych.



Gmina uruchomiła rezerwę finansową w kwocie 125 tys. złotych. Część z pieniędzy przeznaczono na zakup masek ochronnych czy płynów do dezynfekcji.