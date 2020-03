Napad na kantor. Jest akt oskarżenia

Napadli na kantor z bronią - czterej mężczyźni z Chojny - w tym ojciec i syn - odpowiedzą przed sądem.

Jest akt oskarżenia. W ubiegłym roku mężczyźni weszli do kantoru w kominiarkach. Celując do pracowników z pistoletu i grożąc śmiercią, zabrali 10 tys. złotych oraz torebkę jednej z pracownic. Po tym uciekli.



Policjanci ustalili i namierzyli sprawców. Wszyscy trafili do aresztu tymczasowego. Byli wcześniej karani za inne przestępstwa. Teraz ojcu z synem i ich kolegom, grożą co najmniej 3 lata więzienia.