Mieszkańcy Nowego Warpna nie zostaną bez pomocy. Będzie transport publiczny

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze Nowego Warpna oferują pomoc swoim mieszkańcom,

którzy w weekendy będą zmuszeni do skorzystania z transportu publicznego.

To reakcja na zapowiedź całkowitego zawieszenia busów pomiędzy Nowym Warpnem, a Policami.



- Komercyjny przewoźnik od soboty do odwołania wstrzymuje je w soboty, niedziele i święta - mówi burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba. - Nasi mieszkańcy, jeśli nie mają możliwości wsparcia od strony rodziny, najbliższych, sąsiadów, udzielimy takiego wsparcia. Jeżeli będzie potrzeba czy zabezpieczyć w najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, czy to do apteki, czy wyjazd do lekarza. Mamy swoje środki transportu gminne, udzielimy wsparcia i mieszkańcy nie zostaną sami.



Mieszkańcy Nowego Warpna chcący skorzystać z transportu publicznego w soboty, niedziel i święta powinni wcześniej skontaktować się z Urzędem Gminy lub też z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.