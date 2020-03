Inwestycja za ponad pół miliarda. Zarząd Portu szuka firm

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Zarząd Portu szuka firm, które przystosują dwa baseny portowe do głębokości 12,5 metra. Ogłoszono przetarg na wykonawcę modernizacji Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego.

- Wartość inwestycji przekracza pół miliarda złotych - mówi wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jacek Cichocki. - Kanał Dębicki to około 400 mln złotych, a Kanał Kaszubski około 200 mln złotych. Jeżeli przy projekcie na 400 mln złotych, przetarg pójdzie o 10-15 procent więcej, to 40-50 mln złotych. To nie są małe pieniądze, z którymi musimy się liczyć.



- Inwestycje mają zostać zakończone do końca 2023 roku - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. - Te nabrzeża zostaną nie tylko pogłębione, ale też zostanie zwiększona ich nośność. Tak, że po pogłębieniu toru wodnego, będą mogły do nas zawijać większe statki i statki w pełni załadowane. Mówimy o 40-tysięcznikach, które dziś nie mogą wejść w pełni załadowane do portu w Szczecinie.



Pogłębienie basenów portowych wraz z modernizacją nabrzeży to inwestycja towarzysząca pogłębieniu toru wodnego do Szczecina do 12,5 metra.