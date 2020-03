Były tłumy. Wójt zamknęła promenadę

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Promenada jest zbyt wąska i zbyt popularna - to przyczyny zamknięcia deptaka nad Jeziorem Miedwie w Morzyczynie.

- Musieliśmy podjąć taką decyzję obserwując co się działo w ubiegły weekend - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka. - Ta promenada to nie jest jakiś wielki i szeroki deptak. To jest odcinek mniej więcej pół kilometra o szerokości dwóch metrów, więc sto osób na takim odcinku to już jest tłok. Po obserwacjach, które poczyniliśmy w weekend, gdzie były tłumy i po sygnałach od mieszkańców, zdecydowałam się o zamknięciu tego terenu.



Wejścia na promenadę zostały zagrodzone taśmą, zamontowano też tabliczki informacyjne. Zakaz wstępu ma obowiązywać do odwołania.