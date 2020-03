"Nauczyciele pracują zdalnie i dostają normalne wynagrodzenie"

Prezydent Szczecina - Piotr Krzystek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nauczyciele dostaną normalne wynagrodzenia - zapewniał w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Od środy, jak ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej, szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. To oznacza, że nauczyciele pracują w swoich domach.



Na antenie Radia Szczecin Piotr Krzystek podkreślał, że nie ma żadnych przesłanek, żeby nauczyciele dostawali mniejsze wynagrodzenie.



- Tutaj nic się nie zmieniło. Przynajmniej na dziś decyzje są takie, że nauczyciele dostają normalne wynagrodzenie, które wynika z ich uposażeń, z godzin które wykonują, także z nadgodzin. Jeżeli ktoś realizuje w ramach planu zajęć lekcji w szkole dodatkowe godziny, czyli więcej niż 18, no to też dostaje wynagrodzenie. Tutaj się nic nie zmienia. Nauczyciele pracują, ale w tej chwili zdalnie - mówił Krzystek.



Jednocześnie miasto zwraca się do prywatnych firm, które mogą przekazać uczniom komputery do zdalnej nauki. Według obecnych założeń, e-learning ma potrwać do 10 kwietnia. Ten termin może ulec zmianie.