Szczeciński politolog o tarczy antykryzysowej: trzeba działać natychmiastowo

W sytuacjach kryzysowych trzeba działać jak najszybciej - tak wymianę zdań między premierem a marszałkiem Senatu komentuje szczeciński politolog.

Mateusz Morawiecki zaapelował do Tomasza Grodzkiego, aby ten zwołał jak najszybciej posiedzenie Senatu, co pozwoli na przekazanie tarczy antykryzysowej do podpisu prezydenta.Jeżeli chodzi o tę ustawę, to ona powinna być jak najszybciej uchwalona - uważa profesor Maciej Drzonek.- Powiem krótko, w sytuacji nadzwyczajnej wszystkie służby powinny pracować, ekstraordynaryjne, czyli nie można zwlekać. Jeśli można cokolwiek przyspieszyć, to należy przyspieszyć, bo w stanie nadzwyczajnym, w jakim jesteśmy dzisiaj, nie wiem co będzie de facto następnego dnia, czy za dwa, trzy dni - mówi Drzonek.Początkowo marszałek Senatu zwołał posiedzenie na wtorek. Po apelu premiera zwołał jednak konferencję prasową, na której poinformował, że Senat będzie obradował w poniedziałek.