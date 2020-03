Ponad tysiąc ofiar wirusa na Wyspach. Testowana służba zdrowia

Wielka Brytania. Fot. pixabay.com / JordanHoliday (CC0 Public Domain)

W Wielkiej Brytanii z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 1019 osób. W ciągu ostatniej doby odnotowano 260 zgonów chorych na Covid-19.

Eksperci opracowujący strategie walki z epidemią uważają, że ostateczna liczba ofiar może być zdecydowanie niższa, niż wynikało to z pierwszych prognoz.



Anglia zaczyna tymczasem przeprowadzać testy na koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia.



Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia na Wyspach przeprowadzono ponad 120 700 testów. 17 089 dało wynik pozytywny. Większość nowych przypadków - 246 - zanotowano w Anglii. Londyn jest epicentrum zakażeń. W hali wystawowej Excel powstaje tam polowy szpital. Ma być otwarty w przyszłym tygodniu i - w przypadku, gdyby ziścił się najgorszy scenariusz - pomieściłby cztery tysiące łóżek.



Tymczasem Times pisze, że naukowcy opracowujący dla rządu metodę walki z wirusem oceniają, że strategia kwaranntanny działa, a ludzie wykazują się dyscypliną. Eksperci z Imperial College London szacują, że liczba ofiar może być w związku z tym mniejsza - około sześciu tysięcy zamiast prognozowanych początkowo 20 tysięcy.



Wszystko to - jak podkreślają naukowcy - pod jednym, kluczowym warunkiem: kwarantanna nie może ulec rozszczelnieniu, a Brytyjczycy czy np. polscy imigranci wciąż muszą stosować się do reguł wyznaczonych przez rząd.