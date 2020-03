Rekolekcje wielkopostne na antenie Radia Szczecin

Od poniedziałku do środy na antenie Radia Szczecin zapraszamy na transmisję rekolekcji wielkopostnych. Wygłosi je chrystusowiec ks. Andrzej Łysy, który jest duszpasterzem akademickim.

Pierwsza Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie w poniedziałek kilka minut po godzinie 18:00.- Zapraszam na nietypowe "Rekolekcje z pustego Wieczernika" - mówi ks. Andrzej Łysy. - Bardzo serdecznie zapraszam, żebyśmy otwierali nasze serca, pismo święte, abyśmy siebie nawzajem wspierali modlitwą. Taki sposób przeżywania rekolekcji nie jest gorszy niż ten do którego do pory byliśmy przyzwyczajeni. Nie jest gorszy, jest inny. jest dla nas okazją, szansą, by przygotować nasze serca na zmartwychwstanie Chrystusa - zapewnia ks. Łysy.W związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował, że w Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.