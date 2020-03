Przeżyjmy to jeszcze raz: koncert Mikromusic w cyklu Blackout [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Możecie wziąć udział w muzycznym wydarzeniu online. O godzinie 19 na naszej antenie i stronie internetowej retransmisja koncertu zespołu Mikromusic.

Formacja wystąpiła w studiu S-1 Radia Szczecin 31 marca 2019 roku w ramach cyklu Blackout.



Nie zabraknie największych przebojów zespołu - zapowiada wokalistka Mikromusic, Natalia Grosiak.



- Jako, że wychodzić za bardzo nie możemy, to zapraszamy Was na koncert, który będzie nadawany w Radiu Szczecin i na radiowym Facebooku. Będzie to powtórka naszego koncertu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w realu, mam nadzieję jak najszybciej - zaprasza Grosiak.



Retransmisja koncertu rozpocznie się o godzinie 19. Godzinę później na radiowym Facebooku będzie można obejrzeć również skrót wydarzenia.