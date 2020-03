Gdzie stacje dla aut elektrycznych? Zdecydują mieszkańcy

Mieszkańcy mogą zdecydować, gdzie w Szczecinie powstaną stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Konsultacje w tej sprawie są prowadzone online. Mieszkańcy mogą już zapoznać się z planem budowy ogólnodostępnych stacji. Lokalizacje zostały wybrane tak, by kierowcy aut elektrycznych mogli z nich bez problemu korzystać. Do końca roku w Szczecinie ma powstać 185 takich stacji. W sumie będzie ich już 210.Szczegóły dostępne są na stronie konsultuj.szczecin.pl w zakładce: „Konsultacje z mieszkańcami” - Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.Tam również dostępny jest formularz konsultacyjny, za pomocą którego należy zgłaszać swoje uwagi.Uwagi należy dostarczać do 20 kwietnia 2020 r.