Fundacja Małych Stópek uzbierała na respirator dla szczecińskiego szpitala

Ks. Tomasz Kancelarczyk w studiu Radia Szczecin. Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]

W ciągu tygodnia szczecińska Fundacja Małych Stópek zebrała 95 tysięcy złotych na zakup respiratora dla jednego ze szczecińskich szpitali.

Brakuje nam jeszcze 5 tysięcy, ale myślę, że do poniedziałku brakująca kwota wpłynie na nasze konto - mów ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji.



Duchowny dodaje, że dziś w walkę z koronawirusem powinni włączyć się wszyscy. - Wielokrotnie podejmowaliśmy pomoc nie tylko dla kobiet w ciąży, ale także obejmowaliśmy opieką osoby starsze, bezdomne. Teraz jest potrzeba ogólnonarodowa, żeby podjąć działania w temacie walki z pandemią, która dotknęła cały świat - stwierdził ks. Kancelarczyk.



Ksiądz Kancelarczyk mówi, że Fundacja zbiera pieniądze na respirator, pomimo tego, że podopieczni Bractwa wymagają dziś jeszcze większej pomocy.



- Fundacja, jak i inne organizacje, przeżywają niesamowite trudności. Mimo spadku naszych wpływów i donacji do Fundacji, mamy tyle samo trudnych spraw związanych z pomocą kobietom w ciąży. Można powiedzieć, że nawet ich przybyło - podkreślił ks. Tomasz Kancelarczyk.



Suma zebrana na respirator zostanie przekazana do szczecińskiego Caritasu, który zakupi respirator do jednego ze szczecińskich szpitali.