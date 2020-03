Kilkuset studentów PUM pomaga w szczecińskich szpitalach. "Jesteśmy z was dumni" [WIDEO]

Już ponad 300 studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zgłosiło się do pomocy w walce z koronawirusem.

- Chcę wam podziękować za tą ogromną gotowość, za to, że z tylu z was zgłosiło się z chęcią niesienia każdej pomocy. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach każda forma pomocy, którą państwo chcecie świadczyć, będzie potrzebna. Jesteśmy z was dumni - mówi Petriczko.





Dziękuje także prorektor ds. klinicznych PUM, prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski.

Mimo, że nie mają tradycyjnych zajęć na uczelni, to jest to dla nich bardzo aktywny czas. Powołali studencki sztab kryzysowy.By podsumować swoją dotychczasową pracę nagrali film, który zamieścili w internecie.- Studenci pomagają personelowi w szczecińskich szpitalach klinicznych. I to jest naprawdę niesamowite, ilu studentów w tych wymagających czasach zgłosiło swoją gotowość pomocy. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiliście, wahacie się, to zachęcamy was do tego - mówił Jakub Pawlik, przewodniczący Parlamentu Studentów PUM.Za ich zaangażowanie dziękują władze uczelni. Między innymi prodziekan wydziału lekarskiego, dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko.- Jest dużo problemów, prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. Dziękuję wam za gotowość niesienia pomocy, jesteście wspaniałymi ludźmi. Myślę, że większość z was upewnia się, że właściwie wybrało kierunek studiów, a także sposób na życie - mówi Gutowski.Do udziału w wolontariacie mogą zgłaszać się także studenci innych szczecińskich uczelni. Każda pomoc jest potrzebna.