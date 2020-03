Profesor PUM: w dobie epidemii musimy zadbać o naszą odporność

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

To, jak się odżywiamy, wpływa na naszą odporność, a w dobie epidemii koronawirusa bardzo ważne jest by o to zadbać - uważa prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Niezwykle ważne w tym czasie jest po prostu higieniczne życie, które wzmacnia nasz układ immunologiczny - mówi prof. Stachowska.



- Dobre wysypianie się, jakaś umiarkowana aktywność fizyczna, jedzenie. W przypadku osób niedożywionych, w tej chwili jest potrzebna dieta wysokobiałkowa - mówi Stachowska.



Trzeba pamiętać o warzywach i owocach. 5-6 porcji dziennie to najlepsza dawka dodaje profesor.



- Badania wykazały, że mogą zapobiegać wszystkie te produkty, które zawierają resweratrol. Jeden z takich najbardziej potężnie działających polifenoli. Jest on w bardzo wielu produktach, winogronach, czarnej porzeczce i oczywiście w czerwonym winie - mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska.



Dobrze na naszą odporność wpływa też sok z cebuli i czosnek. Profesor Ewa Stachowska przypomina też, by myć dokładnie wszystkie produkty spożywcze.