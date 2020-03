Lekarze PUM sprawdzają jak koronawirus wpływa na psychikę [ANKIETA]

Mat. PUM

Ankieta znajduje się na Ma ona zbadać i porównać poziom odczuwanego niepokoju w sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 przez personel medyczny, a osobami niemającymi bezpośredniego kontaktu ze źródłem zakażenia.W ankiecie znalazło się 38 pytań. Między innymi o to, czy odczuwamy niepokój związany z epidemią, czego on dotyczy, jak oceniamy swoją wiedzę na temat koronawirusa oraz czy ograniczyliśmy aktywność społeczną z powodu pandemii.Ankieta znajduje się na stronie internetowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.