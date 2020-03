Egzamin próbny z języka polskiego z problemami. "Strona była przeciążona"

Nie w szkole, a w domowym zaciszu. Uczniowie klas ósmych zmagali się w poniedziałek z próbnym egzaminem z języka polskiego.

Z powodu zawieszenia zajęć zadania rozwiązywali online. Arkusze można było wypełnić w całości na komputerze lub wydrukować i wysłać nauczycielom mailem.



Egzamin rozwiązywał również Krystian, który uczy się w Szkole Podstawowej w Radziszewie koło Szczecina.



- O godzinie 9.15, ponieważ było takie natężenie, strona była przeciążona i nie można było otworzyć tych egzaminów. Na początku mieliśmy podany tekst "Pana Tadeusza" i według znajomości lektury mieliśmy powiedzieć, jak się skończyła podana treść. Albo prawda fałsz, jak to zawsze jest. Potem jakieś zadania otwarte, słownictwo, gramatyka. A na koniec była rozprawka lub opowiadanie. Napisałem to drugie i poszło bardzo dobrze. Wyników jeszcze nie ma, ale miałem dzisiaj dobrą wenę - mówi Krystian.



Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.