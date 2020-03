Molo w Międzyzdrojach zamknięte

Molo w Międzyzdrojach. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Po Kołobrzegu także i Międzyzdroje zdecydowały się na zamknięcie mola.

Wszystko przez zagrożenie epidemiczne - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Adam Szczodry, sekretarz Międzyzdrojów.



- Promenadę jako dukt trudno zamknąć, ale samo wejście na molo jest zamknięte - mówił Szczodry.



Sekretarz Międzyzdrojów zaapelował też o wstrzymanie się z wyjazdami nad morze.



- Na co dzień zapraszamy bardzo otwarcie. Ale dzisiaj pozostańcie w Szczecinie, Goleniowie, Stargardzie i innych miastach. Naprawdę nadrobicie to jeszcze nad naszym pięknym morzem i promenadzie. Dzisiaj niestety dla wzajemnego bezpieczeństwa bardzo prosimy, abyście państwo pozostali w domach - apelował Szczodry.



Molo będzie zamknięte do odwołania. Ze względów bezpieczeństwa od ubiegłego tygodnia nieczynne jest też molo w Kołobrzegu oraz promenada nad Jeziorem Miedwie w Morzyczynie.