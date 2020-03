Prośba o pozwolenie na budowę Baltic Pipe. Wniosek u wojewody

Do wojewody zachodniopomorskiego wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM o wydanie pozwolenia na budowę Rurociągu Podmorskiego Baltic Pipe.

To gazociąg do Danii, którym będzie płynął gaz do Polski z szelfu norweskiego. Wniosek dotyczy części polskiej gazociągu morskiego położonego w wyłącznej strefie ekonomicznej, który ma wychodzić na plaże w okolicach Niechorza.



Jeżeli wniosek jest kompletny i nie będzie wymagał dodatkowego postępowania, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.