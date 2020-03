30.03.2020 Stan epidemiczny. Dzień piętnasty - Drawsko Pomorskie [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tonie poniedziałek, a jakaś niedziela z przełomu zimy i wiosny. Senna, nieco leniwa. Zwyczajna. Bo i sklepy zamknięte i pies sam poszedł na spacer.

Kiedy kilka kilometrów od centrum Drawska Pomorskiego na największym naturalnym poligonie w Europie odbywają się manewry poczuć je można także w miasteczku. A to jakiś zbłąkany (lub mniej) samochód zajedzie do centrum, bo pan kapitan chciał wypłacić pieniądze z bankomatu. A jest okazja, bo parkometry wyłączone do odwołania...

A to w pizzerii spotkać można wojaków z różnych stron świata, którzy akurat dzisiaj mają wolne i zamiast pasa taktycznego mogą podziwiać Drawę, lub drawianki.



Nic z tych rzeczy jednak. Chociaż rzeczywiście w Olesznie, Konotopie czy na Bucierzy spotkać można rosłych żołnierzy US Army - wszak trwają nieprzerwanie ćwiczenia Defender Europe 2020, to jednak wszystkie siły zaangażowano do walki z innym wrogiem. Podstępnym SARS-CoV-2 wywołującym Covid-19. Żołnierze jak nikt inny doskonale rozumieją rozkaz: nie wychylać się. Okopać i czekać.



Rezerwiści (tak określmy na potrzeby tego tekstu tubylców) w Drawsku mają nieco inaczej. Może czują się bezpiecznie, bo pilnuje ich T-34 z czasów II wojny światowej? Żarty na bok. Może nie warto wystawać na rogu, kusząc los? Czołg nawet jeżeli sam wygrał wojnę z Niemcami, to akurat w tej potyczce jest bezużyteczny.



Kiedy my byliśmy w Drawsku filmować ten senny, epidemiczny - ale słoneczny poniedziałek, w Szczecinie szalała śnieżna zadymka. Nawet pogoda płata marcowe figle.



Tej nocy Ian z Ohio zmarzł na poligonie. Było minus pięć stopni. Janowi z Drawska pewnie tak zimno nie było. Dziś znowu wyjdzie na spacer. Chociaż ma już swoje lata...