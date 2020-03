Testy na wirusa od prywatnej firmy dla szpitala w Szczecinie

10 tysięcy testów na obecność koronawirusa o łącznej wartości 750 tysięcy złotych. Taki dar otrzymał w poniedziałek Szpital Wojewódzki przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.

Darczyńcą jest firma Oktan Energy ze Szczecina. Dzięki temu, placówka będzie mogła analizować więcej próbek. Testy będą służyły do badań przesiewowych. Pracownicy szpitala już zapowiadają, że to wielka korzyść dla pacjentów.Cezary Krzysik z Oktan Energy mówił, że pracownicy firmy osobiście przetransportowali testy do szpitala.- To odczynniki, które po wymieszaniu w danej proporcji wkłada się do urządzenia, które jest na wyposażeniu szpitala i za pomocą tych testów możemy w ciągu trzech godzin otrzymać wynik - tłumaczy Krzysik.- Teraz będzie można przeprowadzać więcej testów na obecność koronawirusa - zapowiada Ewa Czerska, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Przymierzamy się do uruchomienia drugiego aparatu, żeby ten test był uruchomiony na dwóch aparatach i żebyśmy mogli szybciej wykonywać oznaczenia. Używamy metody rekomendowanej, czyli metody biologii molekularnej, gdzie oznaczamy materiał genetyczny wirusa i takie testy otrzymaliśmy, które służą do oznaczania materiału genetycznego.Na ten moment w naszym regionie jest 58 osób zarażonych koronawirusem. Jedna osoba zmarła.