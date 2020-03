Nowe inwestycje warte miliardy w Dolnej Odrze

Elektrownia Dolna Odra. Fot. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Dwie turbiny gazowe i dwie turbiny parowe, które zostaną zamontowane w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, zostaną wyprodukowane w zakładach General Electric w Polsce.

Będą kosztować 4,7 miliarda złotych. General Electric - lider konsorcjum - właśnie złożył zamówienie na te urządzenia. Ich budowa ma się odbywać w zakładach General Electric w Elblągu i Wrocławiu. Firma, oprócz budowy turbin, ma je serwisować przez 12 lat.



Nowe bloki energetyczne w Dolnej Odrze będą produkować prąd dla jednego miliona gospodarstw domowych. Dzięki budowie bloków gazowych, do atmosfery będzie dostawać się od 2 do 3 milionów ton dwutlenku węgla mniej w ciągu roku.



Nowe bloki energetyczne mają mieć moc 1400 Megawatów, będą to największe bloki gazowe w Polsce.