Lekarze walczący z koronawirusem potrzebują mieszkań

O pomoc apeluje Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie. Chodzi o tymczasowe lokale dla medyków, którzy po dyżurach nie chcą wracać do swoich rodzin, by ich nie narażać na zarażenie.

Władze Izby zwróciły się także z apelem do rektorów wyższych uczelni w Szczecinie. Chodzi o pomoc studentów dla lekarzy, którzy w czasie epidemii nie mają czasu właściwie na nic poza pracą. Potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, opiece nad dziećmi czy zwierzętami.Chętni mogą zgłaszać się do Izby.Każdy kto chciałby pomóc proszony jest o kontakt z Izbą. Można to zrobić mailowo pod adresem: biuro@oil.szczecin.pl lub telefonicznie - 91 48 74 936.