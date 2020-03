Można zawiesić bilety okresowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów szczeciński ZDiTM wprowadza możliwość przesunięcia terminu ważności biletów okresowych.

Wystarczy wypełnienie odpowiedniego wniosku i wysłanie go drogą mailową do szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Należy pobrać odpowiedni formularz ze strony www.zditm.szczecin.pl i odesłać go na adres: zditm@zditm.szczecin.pl.Możliwość dotyczy biletów okresowych 3,4 i 5-miesięcznych. Decyduje o tym termin ich zakupów dokonany nie później niż 11 marca tego roku. Zawieszony termin ważności biletu musi być dłuższy niż połowa jego okresu.Tak przedłużony bilet będzie można wykorzystać w późniejszym terminie, ale nie później niż do końca roku.