Kolejne przypadki koronawirusa w regionie [NA ŻYWO]

Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy kolejne przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Godzina 8:30



Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy kolejne przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pierwszym z nich jest mężczyzna w średnim wieku z powiatu gryfickiego. Hospitalizowany jest w SPWSZ przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Druga osoba, u której stwierdzono zakażenie, to mężczyzna w średnim wieku z powiatu gryfickiego. Hospitalizowany jest w SPWSZ przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Trzeci przypadek to mężczyzna w starszym wieku z powiatu gryfickiego, który przebywa w izolacji domowej. Koronawirusa wykryto także u mężczyzny w średnim wieku z powiatu kołobrzeskiego. Na ten moment przebywa on w izolacji domowej.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie wynosi 63, jedna osoba zmarła.