Ósmoklasiści dzisiaj zmierzą się z matematyką

Przed uczniami klas ósmych nie lada wyzwanie - we wtorek próbny egzamin z matematyki.

Z królową wszystkich nauk uczniowie szkół zmierzą się około godziny 9:00. W tej wyjątkowej sytuacji każdy rozwiąże test online - w swoim domu.Na co warto się przygotować przystąpieniem do egzaminu podpowiada Krystian, ósmoklasista z naszego regionu. - Przygotowuję sobie czasami zadania, ostatnio zrobiłem test ósmoklasisty, który był rok temu. Najcięższa będzie moim zdaniem matematyka, ze względu na trudność samych zadań. Warto sobie powtórzyć trójkąty - zawsze są, kąty, pierwiastki i potęgi - mówi Krystian.Główny egzamin ósmoklasiści napiszą od 21 do 23 kwietnia. Do 10 kwietnia zajęcia w szkołach zostały zawieszone. Nadal nie wiadomo, czy ten termin nie ulegnie zmianie.