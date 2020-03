"Krytyka UE w związku z pandemią jest nieuzasadniona"

Pytany o rolę Unii Europejskiej w zwalczaniu pandemii odpowiada, że to rola państw członkowskich, które zresztą skrytykował za "egoizmy narodowe". Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce - Marek Prawda stwierdził w "Rozmowie pod krawatem", że to "Bruksela zaczęła harmonizować działania" i krytyka Wspólnoty jest nieuzasadniona.

Państwa członkowskie są na pierwszej linii i trudno mieć wymagania wobec Unii Europejskiej - ocenił Marek Prawda.O kwestii medycznej pomocy wzajemnej nie mówił - martwi się za to o praworządność. Stwierdził, że to Bruksela "zharmonizowała działania", na przykład w sprawie zamykania granic.- Przyczyną tych nieskoordynowanych działań, np. na granicach nie były jakieś deficyty Unii tylko - bądźmy poważni - nieprzygotowanie na wirusa wszystkich państw członkowskich. A teraz to beztroskie narzekanie na Unię toruje drogę ruchom autorytarnym, bo przykrywamy jakieś swoje niemożności - stwierdził Marek Prawda.Ostatnio liderzy państw członkowskich Unii spotkali się na wideoszczycie w sprawie kryzysu gospodarczego i temu jak mu zapobiegać. Zgody nie osiągnięto.