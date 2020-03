Personel szpitala przy Arkońskiej dziękuje artystom

"Dziękujemy za dar Waszych serc" - tak personel szpitala przy ul. Arkońskiej dziękuje szczecińskim artystom za wsparcie.

Muzycy, by ich wesprzeć i docenić nagrali wspólnie utwór "Moja i Twoja nadzieja" zespołu Hey. W nagraniach wzięli udział między innym Kasia Buja, Maciej Kazuba, Olek Różanek, Sylwia Różycka i Ryszard Leoszewski.W środę opublikowali teledysk, a we wtorek filmik z podziękowaniami opublikował na Facebooku personel medyczny ze szpitala przy ul. Arkońskiej.- Chcemy wam z całego serca podziękować za to, że poświęciliście swój czas, swoją energię, żeby dać nam siłę do dalszej pracy. Właśnie zaczynamy dyżur, jesteśmy tutaj dla was, Szczecina, dla tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Wszyscy was serdecznie pozdrawiamy, a wam życzymy cudownego dnia i jeszcze raz dziękujemy - dziękował w nagraniu personel medyczny.W ten sposób artyści chcieli zachęcić także do wpłacania darowizn na rzecz szpitala przy ul. Arkońskiej. Wpłaty z tytułem "Darowizna" można przekazywać na konto: Bank PEKAO S.A. 90 1240 6292 1111 0010 7358 5182.