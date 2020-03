Ratownicy i wolontariusze wspierają mieszkańców Gryfina

Urząd Miasta, TBS i Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze połączyły siły w ramach akcji "Dzień dobry! Pomagam".

Akcja jest kierowana do osób starszych i niepełnosprawnych. - Chcielibyśmy im ułatwić ten czas, który obecnie mamy tym, żeby wykonać im zakupy tej pierwszej potrzeby. Aby ułatwić i zmniejszyć ryzyko zarażenia się koronawirusem poprzez kontakt z innymi osobami. Ratownicy i wolontariusze włączeni w tę akcję wykonują zakupy, dostarczają do domu, oczywiście z zastosowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa - mówi ratownik.Władze zapowiadają, że jeszcze we wtorek mogą zostać ogłoszone kolejne zaostrzenia przepisów epidemicznych.