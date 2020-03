Nowa droga między Cisewem a Morzyczynem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zamiast leśnej, wąskiej i piaszczystej drogi będzie już niedługo szeroka i docelowo asfaltowa. Powstaje obecnie w środku lasu, na odcinku od podstargardzkiego Cisewa, aż do Morzyczyna.

W przyszłości ułatwić ma mieszkańcom dostęp do Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - przyznaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska Piotr Kmet.



- To jest jeden z celów społecznych, realizowany przez gminę. Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe to udostępniamy ten kompleks, celem zabezpieczenia go przed różnymi klęskami, głównie przed pożarami, ale też, żeby udostępnić do prac gospodarczych, typowo leśnych. Oczywiście turystom, którzy będą korzystać tu z tego pięknego terenu - mówi Piotr Kmet.



Nowa droga gminno-nadleśnicza będzie miała prawie dwa kilometry. Jest wspólną inwestycją Gminy Kobylanka oraz Nadleśnictwa Kliniska. Mieszkańcy będą mogli z niej korzystać już na początku maja tego roku.