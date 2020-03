Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pijany mężczyzna rozbił samochód na drzewie i uciekł z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w powiecie kołobrzeskim.

O rozbitym samochodzie policjantów poinformowali świadkowie. Jak się okazało za kierownicą siedział 52-latek, a na miejscu pasażera - jego syn, który również uciekł.



Kierowca miał 1,5 promila alkoholu w organizmie, do tego obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu tłumaczył, że jechał zawieźć syna do kolegi. Grożą mu dwa lata więzienia.