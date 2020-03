Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej PIT. Standardowo termin na złożenie zeznania jest do 30 kwietnia.

W tym roku będzie to można zrobić do 31 maja. Do tego czasu można także skorygować zeznania, zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikacje e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.