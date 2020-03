Kolejne zmiany w kursowaniu autobusów

Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadza w środę niewielkie zmiany w kursowaniu autobusów.

Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia:.



Są one związane między innymi z udogodnieniami dla działkowców. Zmiany obejmą linie 52, 61, 74 i pospieszną C. Nieco inaczej kursować tez będą linie 62 i 103.- (Tkacka - Wyspa Pucka) W dni powszednie w godzinach od 10.34 do 12.37 i 15.35 do 17.20 oraz w soboty i dni świąteczne w godzinach 10.20 - 11.05 i 16.20 - 20.35, autobusy kursować będą ze zwiększoną do 15 minut częstotliwością. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie dotychczasowa 20 i 40 minutowa częstotliwość.- (Dworzec Główny (Owocowa) - Podjuchy) w celu obsługi ogrodów działkowych „Górki Ustowskie” przy ul. Południowej, wprowadzone zostają w kierunku przystanku Dworzec Główny (Owocowa) wybrane kursy przez ulicę Południową. Kursami tymi od przystanku „Ustowska” linia 61 pojedzie z Ronda Hakena przez ulicę Południową, zatrzymując się na przystankach:- „Ogr. „Górki Ustowskie” nż”- „Południowa nż” (zatoka przy Makro, za skrzyżowaniem z ul. Radomską),Od przystanku „Reda” powróci na stałą trasę, pomijając przystanki „Ogrodnictwo nż”, „Kwiatkowskiego”(„Cukrownia”), „Cukrowa” i „Cukrowa Uniwersytet”(„Płocka Uniwersytet”).- (Bezrzecze - Zakłady Piekarnicze/Łukasińskiego Ogrody - Mierzyn Szkoła) większość kursów zostanie wydłużona od przystanku „Zakłady Piekarnicze” do ogrodów działkowych przy ul. Łukasińskiego w ciągu całego dnia. Na odcinku trasy Łukasińskiego Ogrody - Mierzyn Szkoła rozkład jazdy pozostaje bez zmian.w okresie od 1 kwietnia do 31 października obowiązywać będzie przystanek „Centrum Żeglarskie nż” w obu kierunkach.Zmiana powszedniego rozkładu jazdy linii 103 polegająca na przesunięciu kursu z pętli „Głębokie” (wykonywanego z podjazdem do Bartoszewa) z godz. 7:25 na godz. 7:19.Nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii 62 polegająca na likwidacji oddzielnego rozkładu jazdy na poniedziałki. W związku z tym w poniedziałki obowiązywać będzie rozkład jazdy dla pozostałych dni powszednich. W związku ze zmianą pracy w CH Auchan Ustowo od dnia 01.04.2020 r. zostają zawieszone następujące kursy: 04:28 Wyszyńskiego - Ustowo Auchan (kursujący w poniedziałek) , 04:49 Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa (kursujący w poniedziałek), 22:02 Plac Zwycięstwa - Ustowo Auchan, 22:26 Ustowo Auchan - Wyszyńskiego.W poniedziałki kurs relacji Plac Zwycięstwa - Ustowo Auchan o godz. 05:21 zostanie wydłużony i będzie się rozpoczynał na przystanku Wyszyńskiego o godz. 05:19. Od poniedziałku do piątku kurs relacji Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa o godz. 21:12 zostanie wydłużony do przystanku Wyszyńskiego, a odjazd zostanie opóźniony na godz. 21:26. W soboty kurs relacji Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa o godz. 21:35 zostanie wydłużony do przystanku Wyszyńskiego.