Trzynaste emerytury od środy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci ok. 9 mln dodatkowych świadczeń. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwsi emeryci i renciści mają już na kontach dodatkowe świadczenie tzw. trzynastą emeryturę, która wypłacana jest od 1 kwietnia.

- Pieniądze trafią do świadczeniobiorców wraz z kwietniową emeryturą lub rentą - mówi Karol Jagielski ze szczecińskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. „Trzynastki” nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe.



Dodatkowe świadczenie otrzyma około 9 milionów emerytów i rencistów a na jego wypłatę rząd przeznaczył blisko 12 miliardów złotych. W województwie zachodniopomorskim świadczenie otrzyma około 400 tysięcy osób.



- Aby otrzymać świadczenie nie trzeba składać wniosku. ZUS wypłaci je wszystkim uprawnionym automatycznie. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Średnio „na rękę” będzie do wypłaty 981 złotych - podkreśla Jagielski.



Osoby, których emerytura czy renta nie jest wpłacana na konto, a które objęte są kwarantanną nie muszą się martwić, że "trzynastka" nie dotrze do nich na czas. Jak zapewniła rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, poczta dostarcza emerytury i renty na bieżąco z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności. Gotówka odliczana jest komisyjnie i umieszczana w specjalnej kopercie. Koperta zostaje doręczona po uprzednim kontakcie telefonicznym.



"Trzynastka" przysługuje osobom, które mają prawo m.in. do emerytury, renty, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.