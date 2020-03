Rekolekcje wielkopostne. Fot. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

Po serwisie wiadomości o godzinie 18 przeprowadzimy transmisję z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Wtorek to drugi dzień rekolekcji wielkopostnych w Radiu Szczecin.

Mszy Św. przewodniczy i naukę rekolekcyjną wygłosi chrystusowiec i duszpasterz akademicki ks. Andrzej Łysy.



To bardzo ważne, bo w wielu parafiach ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa rekolekcje nie mogły się odbyć - przyznaje salezjanin ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.



- Bardzo jesteśmy wdzięczni, m.in. Radiu Szczecin za to, że jest taka możliwość, aby w radiu wysłuchać rekolekcji wielkopostnych. Zachęcamy wszystkich wiernych przy tej okazji, aby pomimo tej trudnej sytuacji nie pozwolić odebrać sobie tego szczególnego czasu Wielkiego Postu, refleksji, zadumy, ale też i powrotu do źródła, jakim jest chrzest święty - mówi ks. Wencławek.



W związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował, że w Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.



"Rekolekcje z pustego Wieczernika" potrwają do środy.