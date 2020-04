Ostatni dzień radiowych rekolekcji. "Spotkajmy się jako wspólnota serc"

W środę ostatni dzień rekolekcji w Radiu Szczecin. Msza św. pod przewodnictwem chrystusowca ks. Andrzeja Łysego rozpocznie się po serwisie Wiadomości o godzinie 18.

Duszpasterz akademicki prowadzi "Rekolekcje z pustego Wieczernika" w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.Na ostatnią transmisję Mszy Św. z nauką rekolekcyjną zapraszają Paulina i Szymon, czyli słuchacze-uczestnicy naszych radiowych rekolekcji.- Taka forma rekolekcji to świetne wykorzystanie możliwości, jakie daje radio. Godzina 18 to dobra godzina na zorganizowanie siebie, rodziny, przestrzeni domowej na to, żeby nie tylko wysłuchać, ale przeżyć rekolekcje - przyznaje Paulina.Mimo że nie możemy spotkać się fizycznie, to spotkajmy się jako wspólnota serc. Zaprośmy Pana Boga do naszej codzienności, by odkryć Jego obecność w naszym życiu - dodaje Szymon.W związku z epidemią koronawirusa rząd zdecydował, że w Mszy Świętej nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.