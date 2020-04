Samoloty uziemione na dłużej. Nie wszystkie

Lotnisko w Goleniowie przekłada planowane loty. Kilka dni temu port poinformował o tym, kiedy wznowione zostaną połączenia krajowe i zagraniczne. Teraz ogłosił kolejne przesunięcia.

Zmiany dotyczą lotów do Dublina i Londynu. Pierwsze samoloty wystartują tydzień później niż prognozowano, czyli dopiero 8 maja. Z kolei do Krakowa będzie można polecieć dopiero 10 maja, a nie 3 maja. Loty do Kopenhagi wystartują 20 kwietnia, a nie 14.Bez zmian pozostają pozostałe planowane połączenia. To znaczy, że 12 kwietnia wyleci samolot do Warszawy. 2 maja odlecą samoloty do norweskiego Bergen i Oslo.Rząd zdecydował o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 11 kwietnia 2020 roku, to w związku z pandemią koronawirusa.