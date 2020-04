Biuro nieruchomości pomaga lekarzom znaleźć mieszkania

Chodzi o szczecińskich medyków, którzy po dyżurze obawiają się wrócić do swoich domów, by ewentualnie nie zarazić koronawirusem swoich rodzin.

Kordys Biuro Nieruchomości zorganizowało akcję "Nocleg dla medyka". Lekarze sami zgłosili się o pomoc, a my postanowiliśmy wykorzystać nasze możliwości - mówi Patrycja Kordys z biura nieruchomości.- Są mieszkania, które stoją po prostu puste i czekają na nabywców. Przedzwoniliśmy do naszych klientów, którzy takowe mieszkania mają. W tym momencie udało nam się dwóch lekarzy ze szpitala przy ul. Arkońskiej wesprzeć w ten sposób - tłumaczy Kordys.Mieszkania udostępniane są bezpłatnie - dodaje Kordys. - Nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat, jeżeli chodzi o właścicieli również jest to pomoc bezpłatna. W momencie, gdy mieszkanie trzeba będzie ewentualnie zdezynfekować, to wówczas te koszty będą najprawdopodobniej po stronie osoby, która z tego mieszkania będzie korzystała - informuje Kordys.O taką pomoc dla lekarzy zaapelowała też Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie.