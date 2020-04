Ruszyła ważna inwestycja drogowa w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się największa inwestycja drogowa w Kołobrzegu zaplanowana na ten rok.

Właśnie ruszyła przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca aż do skrzyżowania z ulicami Jana Pawła II, Sybiraków i Waryńskiego, gdzie powstać ma nowe rondo.Od środowego poranka droga była jeszcze przejezdna, jednak Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu poinformował nas, że zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, wykonawca w każdej chwili może zamknąć pierwszy remontowany odcinek.- Odcinek ulicy Zwycięzców, od ulicy Solnej do Dworcowej będzie całkowicie zamknięty. Przejście dla pieszych będzie po tylko jednej stronie tej ulicy, jeden chodnik będzie udostępniony, natomiast na pozostałej części będą trwały już prace - mówi Kujaczyński.Od poniedziałku całkowicie nieprzejezdne ma natomiast być skrzyżowanie, w którego miejscu powstanie rondo. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka rowerowa, nowe parkingi i oświetlenie. Całość ma kosztować ponad 9 milionów złotych, a prace potrwają do sierpnia.