Nowe zasady w sklepach i "cały czas jest ruch" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: M. Papke, W. Ochrymiuk; Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi we wtorek przez rząd, do sklepu - zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego, a także do każdego lokalu usługowego - mogą wejść maksymalnie 3 osoby do jednej kasy.

Przy wejściu do sklepu każdy klient musi założyć rękawiczki. Sprawdziliśmy, jak z nowymi zasadami radzą sobie pracownicy i klienci.



- Przypominamy klientom, żeby ubierali rękawiczki. Staramy się ich edukować. Wpuszczamy do 18 osób, stoimy i liczymy. Kto się nie mieści to czeka przed drzwiami. Co godzinę dezynfekujemy kasy, a co cztery koszyki. - Cały czas jest ruch, a już dzisiaj to już w ogóle kosmiczny. Deficyt na drożdże, już nawet nie mamy. Na czarną godzinę, do pieczenia chleba - mówią ekspedientki.



- Musimy się chronić w każdy możliwy sposób. Musimy być bardzo ostrożni. - To co minister przestrzega, ludzie starają się być w domu. - Wychodzę tylko wtedy, kiedy muszę - mówią szczecinianie.



Zgodnie z nowymi zasadami, w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia.